27 мая, 07:30Культура
Московский проект "Искусство в метро" открыл новый набор художников
В Москве стартовал новый этап приема заявок в проект "Искусство в метро". В среду, 28 мая, на Южном речном вокзале пройдет очный отбор участников. Приглашаются художники, работающие в жанрах живописи, графики, скульптуры и других формах искусства.
Чтобы попасть в проект, необходимо заполнить анкету на официальном сайте. Инициатива появилась в прошлом году – с тех пор прошло более 50 мероприятий: выставок, мастер-классов и лекций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.