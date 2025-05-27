Московский проект "Искусство в метро" открыл новый набор художников

В Москве стартовал новый этап приема заявок в проект "Искусство в метро". В среду, 28 мая, на Южном речном вокзале пройдет очный отбор участников. Приглашаются художники, работающие в жанрах живописи, графики, скульптуры и других формах искусства.

Чтобы попасть в проект, необходимо заполнить анкету на официальном сайте. Инициатива появилась в прошлом году – с тех пор прошло более 50 мероприятий: выставок, мастер-классов и лекций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.