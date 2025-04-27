Новости Москвы: более 2 тысяч автобусов прошли техосмотр в Москве

Более 2 тысяч автобусов и электробусов прошли плановый техосмотр в Москве с начала года. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Диагностика проводится по 55 пунктам и помогает предотвратить технические неисправности на линии.

Более 400 жителей старой пятиэтажки в Щукине переедут в новостройку по программе реновации. Дом возведен рядом с расселяемым зданием, с учетом принципов безбарьерной среды. Всего в районе предстоит расселить 42 дома.

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