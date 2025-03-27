В Москве появятся 11 новых остановок наземного транспорта

С 29 марта в столице появятся 11 новых остановок наземного транспорта. Это позволит скорректировать 7 маршрутов автобусов и электробусов в 12 районах города.

Благодаря изменениям транспорт будет удобнее для пассажиров – автобусы станут ближе подъезжать к домам, станциям метро, МЦК, МЦД, школам и поликлиникам. Новые остановки появятся, например, у станции метро "Бибирево" на улице Пришвина, у "Тимирязевской", а также у станции Курьяново МЦД-2.

Полный список опубликован на mos.ru и сайте департамента транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.