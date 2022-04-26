Переход для пересадки с "Электрозаводской" БКЛ на синюю ветку готов почти на 70%

Подземный переход соединит станцию "Электрозаводская" БКЛ и синюю ветку метро. Около 70% строительных работ уже выполнено. Переход станет частью крупного пересадочного узла.

Там соединятся маршруты нескольких видов транспорта. Ожидается, что ежедневно им будут пользоваться больше 140 тысяч пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.