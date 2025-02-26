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26 февраля, 06:30

Транспорт

В Сокольниках автобусные маршруты готовят к переходу на электробусы

В Сокольниках автобусные маршруты готовят к переходу на электробусы

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На востоке Москвы начали монтаж ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Работы ведутся на конечной остановке "Дворец спорта Сокольники". Новые зарядки универсальны – они подходят для разных моделей электробусов и устойчивы к перепадам температур.

Москва является лидером среди европейских городов по количеству электротранспорта. Ежедневно на городские маршруты выходят более двух тысяч электробусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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