Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Автомобили из-за рубежа застряли в портах Японии, Южной Кореи и Владивостока

Эксперт рассказал, что могут сделать владельцы застрявших в портах машин

Трафик на дорогах достиг 8 баллов в Москве вечером 23 января

"Новости дня": Москва готовится к запуску четвертого маршрута электросудов

Причал для электросудов в "Лужниках" заработает в 2026 году

Время в пути в центральной части Москвы увеличилось до 30 минут

Причал у "Лужников" станет частью четвертого речного маршрута

Локальные ограничения движения затронут пять округов Москвы

Транспортный хаб "Курская" в Москве преобразился после масштабной модернизации

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Хорошёвском районе построят и реконструируют дороги, сообщил Сергей Собянин. Обновят улицу Розанова от Хорошёвского шоссе до 3-го Хорошёвского проезда, а также сам 3-й Хорошёвский проезд. Появится дополнительный выезд в сторону Хорошёвского шоссе и станции метро "Беговая".

"На строящейся станции "Остров мечты" Бирюлевской линии метро завершена разработка котлована, на высоком уровне готовности находится вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Сейчас идет устройство монолита. Его основные конструкции готовы на 30%: уложено более 7,5 тысячи квадратных метров бетона", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2025 году по Адресной инвестиционной программе в ТиНАО возвели и реконструировали 9 соцобъектов. Среди новых учреждений – поликлиника, школа искусств, Дом культуры и образовательные организации.

Читайте также
транспортдорогиметростроительствогородвидео

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика