Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Хорошёвском районе построят и реконструируют дороги, сообщил Сергей Собянин. Обновят улицу Розанова от Хорошёвского шоссе до 3-го Хорошёвского проезда, а также сам 3-й Хорошёвский проезд. Появится дополнительный выезд в сторону Хорошёвского шоссе и станции метро "Беговая".

"На строящейся станции "Остров мечты" Бирюлевской линии метро завершена разработка котлована, на высоком уровне готовности находится вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Сейчас идет устройство монолита. Его основные конструкции готовы на 30%: уложено более 7,5 тысячи квадратных метров бетона", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2025 году по Адресной инвестиционной программе в ТиНАО возвели и реконструировали 9 соцобъектов. Среди новых учреждений – поликлиника, школа искусств, Дом культуры и образовательные организации.