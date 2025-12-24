Локальные ограничения движения повлияют на трафик в Москве 24 декабря

В Москве 24 декабря вводятся локальные ограничения движения, которые повлияют на дорожную ситуацию. Ожидается, что это усугубит и без того высокий трафик перед новогодними праздниками.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), наиболее интенсивным движение будет в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и в районе крупных торговых центров. Специалисты рекомендуют передвигаться на метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.