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Новости

24 ноября, 13:30

Транспорт

Владельцы годового тарифа "Тройки" смогут приостанавливать действие проездного на 14 дней

Владельцы годового тарифа "Тройки" смогут приостанавливать действие проездного на 14 дней

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Новости часа: участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря

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Москвичам рассказали о дополнительных маршрутах вместо закрытых станций метро

Опция заморозки появится в годовом тарифе карты "Тройка". Если пассажир купит билет на год, у него будет возможность приостановить действие "Тройки" на 14 дней.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что новая опция вводится по просьбам пассажиров и начнет работать летом 2023 года. Она будет добавлена в приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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