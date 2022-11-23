Станцию метро "Внуково" построят к 2024 году – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

Строительство участка желтой ветки столичного метро от "Рассказовки" до аэропорта Внуково планируется закончить до конца 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К настоящему времени новый участок Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Внуково" готов на 56%. До конца следующего года работы по продлению линии планируется завершить", – отметил он.

По словам заммэра, в настоящее время на станции "Внуково" специалистам удалось завершить монолитные работы и начать устройство наклонного хода для эскалаторов.

Также, уточнил Бочкарев, в рамках проекта создается метромост через реку Ликову, длина которого составляет 460 метров. Конструкция присоединяется к строящейся станции "Пыхтино", где уже практически закончены монолитные работы. На данный момент там рабочие монтируют инженерные системы и выполняют архитектурную отделку.

Ранее недалеко от строящейся станции метро "Внуково" стартовали благоустройственные работы. Сообщалось, что специалисты планируют создать условия для комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой, а также решить трудности с парковками.

Отмечалось, что в рамках проекта также рабочие собираются обновить тротуары, асфальт и установить новые дорожные знаки и восемь светофоров.

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