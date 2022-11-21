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"Мой район. Обратная связь": реабилитация Сухого и Малого прудов завершилась в "Кускове"

"Мой район. Обратная связь": реабилитация Сухого и Малого прудов завершилась в "Кускове"

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В парке "Кусково" завершилась экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов. В первую очередь водоемы очистили от ила, в котором оказались превышены допустимые нормы содержания мышьяка, цинка, кадмия, свинца и никеля.

Из прудов также извлекли покрышки, бутылки, металлический и железобетонный лом и другой бытовой мусор. Специалисты углубили дно, в грунт уложили специальную мембрану. Водоемам вернули их исторический облик. Около воды появились прогулочные набережные и дорожки из экологичного покрытия.

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