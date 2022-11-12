"Мой район. Навигатор": реставрация старинных домов завершилась на Арбате

Арбат считают музеем под открытом небом, так как на улице расположено много старинных зданий. И многие из них нуждаются в реставрации.

Реставрация двух старинных домов завершилась на Арбате. Они являются объектами культурного наследия. Например, дом № 31 построили еще в первой половине XIX века, а в 1887 году здание переделал архитектор Пиотрович. А второе здание, где завершили реставрацию, – доходный дом Якова Толстого, появившийся в 1906 году. Это последняя в Москве гостиница, оформленная в стиле модерн.

Специалисты вернули исторический вид лестницам и ступеням в подъездах, воссоздали фурнитуру, отремонтировали стены и потолки. Для этого пришлось создавать цифровую модель каждого здания. Благодаря методу лазерного сканирования удалось максимально точно выявить объем работ. Недостающие фрагменты, например лепнины, были воссозданы с помощью трехмерного моделирования.