Врач рассказала о полезных для иммунитета ягодах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осенью ягоды можно использовать для профилактики респираторных вирусных инфекций, так как они содержат мощные антиоксиданты, а также помогают укрепить иммунитет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Ольга Перевалова.

"Респираторную вирусную инфекцию осенью может подцепить каждый из нас. Ягоды помогают в профилактике таких заболеваний. Они укрепляют иммунитет и подкармливают микрофлору кишечника. Это мощные антиоксиданты", – сказала она.

Идеальными ягодами для иммунитета врач назвала черную смородину, малину, чернику, голубику, а также облепиху, черноплодную рябину и калину. Для того чтобы получить максимальную пользу для организма, достаточно половины или целого стакана ягод в день, добавила Перевалова. Она уточнила, что лучше есть в свежем виде. Но также ягоды можно заморозить или высушить, сделать смузи, сварить пятиминутный компот, пропустить через блендер и сделать пюре, а также добавить в чай, кашу или творог.

"Натрите лимон с цедрой и имбирь, добавьте десертную ложку куркумы, выдавите или натрите десять зубчиков чеснока. Смешайте в блендере ягоды, например черную смородину с облепихой или с малиной и ежевикой. Возьмите полулитровую банку, ягоды должны занимать примерно половину этого объема, добавьте столовую ложку яблочного уксуса и столовую ложку оливкового масла. На эту банку можно добавить две-три столовые ложки меда. Все это разбавьте водой. Получается идеальный вариант напитка для профилактики и лечения респираторных вирусных инфекций", – поделилась рецептом Перевалова.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что недосып может привести к депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям и снижению иммунитета. По его словам, сон – это обнуление всего негатива за прошедший день. Во время сна человек должен сбросить мышечный зажим, расслабиться. Хухрев напомнил, что многие физиологические процессы во сне идут гораздо интенсивнее, чем во время бодрствования.



"Доктор 24": брусника

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!