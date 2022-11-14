Москвичам рассказали об альтернативных маршрутах закрытому участку зеленой ветки метро

В Москве с 12 ноября закрыли участок Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехова" в связи с ремонтом тоннеля. Москвичам предлагают пользоваться соседними ветками, а также МЦК, МЦД-2 и электричками. Кроме того, вдоль закрытого участка курсируют бесплатные компенсационные автобусы. Рассказываем подробности об альтернативных маршрутах.



Ремонтные работы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 12 ноября в столице закрыли участок Замоскворецкой линии метро между "Автозаводской" и "Орехово". Эти две станции стали для пассажиров конечными.

Движение поездов прекратили в связи со строительными работами. Речь идет о капитальном ремонте тоннеля от станции метро "Царицыно" до "Кантемировской". По остальной части зеленой ветки поезда продолжают курсировать в обычном режиме.

На закрытом участке для пассажиров организовали бесплатные компенсационные автобусы. Кроме того, повторный проход в подземку сделали бесплатным.

Жителям города предлагают строить альтернативные маршруты через соседние ветки – Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую, а также пользоваться МЦК, МЦД-2 и электричками Павелецкого направления Московской железной дороги. Еще больше вариантов у горожан появится после запуска новых станций Большой кольцевой линии.

При этом автомобилистам следует учесть, что в районе движения бесплатных компенсационных автобусов частично ограничено движение для машин.



Бесплатные компенсационные автобусы

На закрытом участке с 05:30 утра до 2 часов ночи курсируют два маршрута бесплатных компенсационных автобусов. В частности, КМ1 – от станции метро "Царицыно" до "Автозаводской" и КМ2 – от метро "Орехово" также до "Автозаводской".

Кроме того, маршрут КМ позволит добраться от станции "Каширская" Замоскворецкой линии до станций "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Бесплатными также стали экспресс-маршруты е80 от Загорья до метро "Таганская" и е85 от Каширского шоссе до метро "Добрынинская". На маршрутах 844 и 852 курсируют автобусы особо большого класса. Помимо того, на маршрутах е80, е85, м19, 831, 864 и с854 сократились интервалы.

Вместе с тем москвичей предупредили, что компенсационные автобусы могут быть перегружены в часы пик, потому что закрытыми станциями пользовалось много людей. В связи с этим пассажирам посоветовали выбирать альтернативные маршруты.



Альтернативные маршруты МЦД-2

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поездки на МЦД-2 являются одним из альтернативных вариантов маршрута закрытому участку метро.

В частности, со станции "Печатники" МЦД-2 москвичи могут пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию. На это уходит около пяти минут. На станции "Новохохловская" МЦД-2 находится пересадка на МЦК, которая занимает примерно шесть минут.

Со станции "Курская" МЦД-2 можно пересесть на Кольцевую, Арбатско-Покровскую и Люблинско-Дмитровскую линии.

На Едином транспортном портале отмечается, что пересадка со станции "Текстильщики" МЦД-2 на Таганско-Краснопресненскую линию может оказаться перегружена. Поэтому москвичам советуют пользоваться другими маршрутами.



Электрички

Жителям районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное можно добираться до центра на электричках Павелецкого направления.

В частности, на станциях Нагатинская и Тульская МЖД пассажиры могут пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую линию, на станции Верхние Котлы МЖД – на МЦК. Кроме того, на станции Павелецкий вокзал МЖД можно пересесть на Кольцевую и Замоскворецкую линии метро.

Бесплатный проезд будет действовать от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и обратно. Чтобы воспользоваться им, следует записать на карту "Тройка" бесплатный абонемент на электрички.





из сообщения Центральной пригородной пассажирской компании Они (абонементы. – Прим. ред.) дают право на проезд на обычных электропоездах в любое время по будням от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и обратно.

Также в связи с закрытием станций Замоскворецкой линии на Курском и Павелецком направлениях МЖД назначили дополнительные поезда.



Новая схема движения для автомобилистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На время ремонта участка Замоскворецкой линии метро изменилась схема движения наземного транспорта. Это необходимо для беспрепятственного проезда компенсационных автобусов, которые ходят вдоль закрытых станций.

Для городского транспорта запустили шесть километров временных выделенных полос. При этом такси не могут ездить по ним, а также по уже существовавшим полосам на Каширском шоссе, Пролетарском проспекте и проспекте Андропова.

Кроме того, на трех участках ввели одностороннее движение. В частности, на участках 1-го Кожуховского и 1-го Автозаводского проездов, а также бокового проезда проспекта Андропова перед улицей Трофимова.

Также автомобилистам не удастся припарковать машины на отдельных участках 1-го Кожуховского, 1-го Автозаводского и Шипиловского проездов, улиц Мастеркова, Ленинской Слободы, Луганской и Товарищеской, Каширского шоссе, проспекта Андропова и Пролетарского проспекта. С подробной информацией о всех изменениях можно ознакомиться здесь.

