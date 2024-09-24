Здание вокзала выставили на продажу в Подмосковье

В Подмосковье на продажу выставили вокзал платформы Ленинская. Это здание известно тем, что в 1924 году именно оттуда советского политика Владимира Ленина отправили в Москву. Внутри сохранились даже некоторые артефакты.

По мнению старшего директора аналитической компании по недвижимости Марины Малахатько, девелоперы предпочитают не заниматься объектами культурного наследия, так как это влечет обременения от соответствующего департамента. В таких зданиях нужно сохранять стиль, а каждый шаг строительства будет "рассмотрен под микроскопом", добавила она. Она оценила спрос на объект как умеренный.

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