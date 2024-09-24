Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:30

Транспорт

Здание вокзала выставили на продажу в Подмосковье

Здание вокзала выставили на продажу в Подмосковье

Москвичам рассказали о производстве современных поездов метро

Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Дептранс Москвы и "Сортировочная" запустили совместный конкурс

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 24 сентября

Почти 10 тысяч километров проехала автоматизированная "Ласточка" по МЦК

Беспилотные грузовики начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом

Новый маршрут электросудов появится в Москве в 2025 году

Собянин объявил о запуске нового трамвайного маршрута по шести районам Москвы

В Подмосковье на продажу выставили вокзал платформы Ленинская. Это здание известно тем, что в 1924 году именно оттуда советского политика Владимира Ленина отправили в Москву. Внутри сохранились даже некоторые артефакты.

По мнению старшего директора аналитической компании по недвижимости Марины Малахатько, девелоперы предпочитают не заниматься объектами культурного наследия, так как это влечет обременения от соответствующего департамента. В таких зданиях нужно сохранять стиль, а каждый шаг строительства будет "рассмотрен под микроскопом", добавила она. Она оценила спрос на объект как умеренный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика