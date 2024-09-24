Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Две тысячи новых вагонов появятся в столичном метро к 2030 году. О планах развития Московского метрополитена рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас по линиям курсирует 6,6 тысячи вагонов. При этом более 5 тысяч из них – нового поколения. Технические характеристики составов постоянно улучшаются. Также учитываются пожелания самих пассажиров, добавил Собянин.

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