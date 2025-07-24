Городские камеры показали, какой трафик на Волоколамском шоссе

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Волоколамском шоссе в одном направлении машины едут довольно быстро, в другом – автомобилей больше, но заторов нет.

На Крестьянской заставе движение спокойное, затруднения только в сторону рынка. На Волгоградском проспекте движение также без существенных проблем как по основному ходу, так и на эстакаде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.