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24 июля, 07:30

Транспорт

Сотни прилетевших во Внуково пассажиров остались без своего багажа

Сотни прилетевших во Внуково пассажиров остались без своего багажа

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Сотни пассажиров, прилетевших во Внуково, жалуются, что остались без своего багажа. Рейсы Turkish Airlines прибыли из Бодрума и Антальи. По словам туристов, они не могут получить вещи, которые сдали перед полетом.

Люди уже несколько часов ждут объяснений, но никто из ответственных сотрудников к ним не выходит. Это уже не первое такое сообщение, 23 июля также поступали жалобы от пассажиров, которые не могли забрать свой багаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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