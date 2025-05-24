Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 13:30

Транспорт

Москвичам рассказали про рейд по велокурьерам и пользователям самокатов

Москвичам рассказали про рейд по велокурьерам и пользователям самокатов

Новости регионов: в Амурской области девять вагонов сошли с рельсов

Собянин рассказал о благоустройстве у станций Троицкой линии метро

Машину Гарика Харламова облили кефиром за неправильную парковку

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве у станций новой Троицкой линии метро

В Москве расширят зону динамического тарифа на парковку с 20 июня

На улице Ильинка в Москве ограничили движение 24 мая

В сервисе Russpass появился каталог речных прогулок по Москве

Семьи с двумя и более детьми будут размещать рядом в самолетах без доплаты

В центре Москвы ограничили движение из-за полумарафона

В столице проходит профилактический рейд по контролю за соблюдением правил дорожного движения среди пользователей средств индивидуальной мобильности – в первую очередь велокурьеров и тех, кто передвигается на самокатах и велосипедах. Проверки организованы на ключевых точках города, в том числе на Таганской площади.

Нарушителям выписывают штрафы. По словам экспертов, главные проблемы – это превышение скорости, движение по пешеходным зонам и отсутствие понимания, где СИМам разрешено находиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСтанислав КуликРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика