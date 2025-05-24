Москвичам рассказали про рейд по велокурьерам и пользователям самокатов

В столице проходит профилактический рейд по контролю за соблюдением правил дорожного движения среди пользователей средств индивидуальной мобильности – в первую очередь велокурьеров и тех, кто передвигается на самокатах и велосипедах. Проверки организованы на ключевых точках города, в том числе на Таганской площади.

Нарушителям выписывают штрафы. По словам экспертов, главные проблемы – это превышение скорости, движение по пешеходным зонам и отсутствие понимания, где СИМам разрешено находиться.

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