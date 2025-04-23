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23 апреля, 22:15

Транспорт

Несколько улиц в центре Москвы перекрыли на время репетиции парада Победы

Несколько улиц в центре Москвы перекрыли на время репетиции парада Победы

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Несколько улиц в центре Москвы перекрыты на время репетиции парада к 80-летию Победы. Ограничения действуют с 21:00 от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Кроме того, нельзя проехать по 1-й Тверской-Ямской улице, Моховой, Большой Никитской и по Охотному Ряду.

Кратковременные ограничения также возможны на Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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