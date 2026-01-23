Форма поиска по сайту

23 января, 22:45

Транспорт

Новый причал для электросудов появился в Лужниках

"Новости дня": плавучий причал для электросудов появился в Лужниках

Дептранс сообщил об открытии ранее перекрытых участков на дорогах Москвы

Автомобили из-за рубежа застряли в портах Японии, Южной Кореи и Владивостока

Эксперт рассказал, что могут сделать владельцы застрявших в портах машин

Трафик на дорогах достиг 8 баллов в Москве вечером 23 января

"Новости дня": Москва готовится к запуску четвертого маршрута электросудов

Причал для электросудов в "Лужниках" заработает в 2026 году

Время в пути в центральной части Москвы увеличилось до 30 минут

Причал у "Лужников" станет частью четвертого речного маршрута

В Москве около спорткомплекса "Лужники" установили новый плавучий экологичный причал в форме панорамной шайбы. Он станет ключевой остановкой для "электрических речных трамвайчиков" будущего четвертого маршрута "Лужники – Киевский", запуск которого запланирован на этот год.

Этот маршрут станет уже четвертым в столице, связав три района. К 2030 году по Москве-реке должны курсировать уже 7 регулярных маршрутов на судах, собранных на новой столичной верфи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

