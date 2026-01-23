Новый причал для электросудов появился в Лужниках

В Москве около спорткомплекса "Лужники" установили новый плавучий экологичный причал в форме панорамной шайбы. Он станет ключевой остановкой для "электрических речных трамвайчиков" будущего четвертого маршрута "Лужники – Киевский", запуск которого запланирован на этот год.

Этот маршрут станет уже четвертым в столице, связав три района. К 2030 году по Москве-реке должны курсировать уже 7 регулярных маршрутов на судах, собранных на новой столичной верфи.

