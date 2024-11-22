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22 ноября, 12:45

Транспорт

Комфортные дороги строят из Москвы в направлении регионов

Комфортные дороги строят из Москвы в направлении регионов

Новую дорогу из Москвы в Екатеринбург откроют в 2025 году

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Комфортные дороги строят из Москвы в направлении регионов. В следующем году по М-12 "Восток" можно будет добраться до Екатеринбурга. Еще через год должны открыть участок до Тюмени. Автомобильные поездки многие предпочитают поездам и самолетам.

По словам автоэксперта Дмитрия Золотова, в пути по обычной трассе уходит много времени из-за узких дорог и большого количества большегрузов. Строительство новой дороги позволит сократить длительность поездки и разгрузить существующие маршруты.

Доктор технических наук Михаил Якимов отметил, что продление трассы до Екатеринбурга и Тюмени будет способствовать развитию территорий. Он также предположил, что к этой дороге могут притянуться бизнес и новые места компактного проживания. Возможно, появятся и новые города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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