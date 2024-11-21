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21 ноября, 23:30

Транспорт

Минпромторг опроверг сообщения о проблемах с моторными маслами

Минпромторг опроверг сообщения о проблемах с моторными маслами

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Министерство промышленности и торговли России опровергло сообщения о проблемах с моторными маслами в новом году, подчеркнув, что речь идет об одобрениях производителя оригинального оборудования. Эти одобрения не являются обязательными для выпуска и продажи масел на внутреннем рынке, но могут использоваться как маркетинговый ход. Главное, чтобы масла соответствовали техническому регламенту Таможенного союза и ГОСТу, которые учитывают основные физико-химические показатели качества продукта. 

Ранее появилась информация, что в 2025 году в России может возникнуть проблема с продажей около 80% моторных масел из-за истечения сроков действия сертификатов, выданных зарубежными лабораториями.

Автоэксперты утверждают, что на рынке достаточно качественных российских масел, которые не уступают зарубежным аналогам.К тому же, многие крупные иностранные производители продолжают работать в России, но под другими названиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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