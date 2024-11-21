Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда

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Временные ограничения были введены на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – добавил Кореняко.

Вечером 20 ноября самолет, следовавший из столицы Турции Стамбула в Калугу, приземлился в столичном аэропорту Внуково из-за сильного ветра.

Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский сообщили о готовности к запуску проекта по сбору биометрии иностранцев при въезде в Россию. В гаванях подчеркнули, что для этого подготовлено необходимое оборудование.