Аэропорт Домодедово готов запустить проект по сбору биометрии иностранцев при въезде в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный аэропорт Домодедово готов к запуску проекта по сбору биометрии иностранцев при въезде в Россию, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Аэропорт Домодедово полностью готов для запуска пилотного проекта Минцифры", – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь российскую границу. Планируется, что эксперимент начнется в декабре 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Эксперимент пройдет в два этапа: на первом иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию, на втором – смогут заранее сдать ее через специальное приложение и подать заявление для безвизового въезда.