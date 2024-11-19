19 ноября, 14:39Транспорт
Аэропорт Жуковский сообщил о готовности к сбору биометрии иностранцев
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Аэропорт Жуковский имеет готовое к работе оборудование для запуска пилотного проекта по сбору биометрии иностранцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
"Соответствующее оборудование установлено и подготовлено к началу работы", – говорится в сообщении.
Готовность к сбору биометрии иностранцев также подтвердили в аэропорту Домодедово.
Минцифры России ранее предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь российскую границу. Эксперимент начнется в декабре 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года.
Планируется, что эксперимент пройдет в два этапа. На первом иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию, на втором – смогут заранее сдать ее через специальное приложение и подать заявление для безвизового въезда.
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