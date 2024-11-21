21 ноября, 07:30Транспорт
Детям младше 16 лет могут запретить ездить на электросамокатах
Детям младше 16 лет могут запретить ездить на электросамокатах. Изменения в правилах дорожного движения сейчас готовят в Минтрансе. В ближайшее время их планируют вынести на общественное обсуждение.
По мнению авторов инициативы, она поможет сократить количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Пока пользоваться кикшерингом можно с 14 лет.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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