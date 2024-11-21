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21 ноября, 07:30

Транспорт

Детям младше 16 лет могут запретить ездить на электросамокатах

Детям младше 16 лет могут запретить ездить на электросамокатах

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Детям младше 16 лет могут запретить ездить на электросамокатах. Изменения в правилах дорожного движения сейчас готовят в Минтрансе. В ближайшее время их планируют вынести на общественное обсуждение.

По мнению авторов инициативы, она поможет сократить количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Пока пользоваться кикшерингом можно с 14 лет.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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