На федеральных трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева" изменят скоростной режим

На федеральных трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева" ограничат скорость из-за перехода на зимний режим работы, сообщили в Автодоре.

На участках, где ранее разрешалось ехать до 130 километров в час, теперь максимальная скорость снижена до 110, а там, где было ограничение в 110 километров в час, скорость автомобиля не должна превышать 90. Зимний скоростной режим будет действовать до середины апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



