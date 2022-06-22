Еще 16 станций метро откроют в ТиНАО к 2032 году

В ТиНАО к 2032 году откроют еще 16 станций метро. Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, больше 200 миллиардов рублей уже вложили в строительство подземки в ТиНАО.

По его словам, в Троицком и Новомосковском административных округах продолжают покупать квартиры, около 60% покупателей – москвичи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.