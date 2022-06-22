Один из выходов со станции метро "Деловой центр" закрыли из-за задымления в ТЦ "Афимолл"

На станции "Деловой центр" закрыт один из выходов столичного метро из-за задымления в ТЦ "Афимолл", но поезда ходят штатно. Об этом сообщил Дептранс.

В МЧС ранее заявили, что из столичного торгового центра эвакуировали семь тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.