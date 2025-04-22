Москвичам напомнили о штрафах за неправильную аренду самокатов

За нарушение правил аренды и использования электросамокатов может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Такие меры предусмотрены за передачу транспорта несовершеннолетним и другие серьезные нарушения. Уже зафиксированы случаи, когда москвичи заплатили крупные суммы.

Одна из пострадавших в аварии рассказала, что столкновение с юным самокатчиком привело к тройному перелому челюсти и продолжительной реабилитации. По словам юристов, ответственность несет владелец аккаунта, на которого оформлен прокат.

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