Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Транспорт

Стоимость кроссовера "Москвич 3" будет начинаться от 1,97 млн рублей

Стоимость кроссовера "Москвич 3" будет начинаться от 1,97 млн рублей

Новости часа: ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве к вечеру 21 декабря

Машинист поезда предотвратил столкновение с застрявшим грузовиком на переезде в Дмитрове

Фуры забуксовали из-за гололеда в промзоне подмосковного Видного

Дептранс предупредил столичных водителей о вечерних заторах 21 декабря

"Мрр вашему дому": БКЛ

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 126 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

Новый кроссовер "Москвич-3" будет стоить 1,97 миллиона рублей

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

Городской кроссовер "Москвич 3" появится в продаже до конца 2022 года. Купить его можно будет в 11 дилерских центрах. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного завода.

Машина будет представлена в пяти цветах – белом, черном, красном, сером и голубом. Стартовая цена – 1 970 000 рублей.

"Москвич 3" – это первая модель, которую собрали на возрожденном московском автозаводе. Уже известно, что кроссовер появится в парках такси и каршеринга. В 2023 году купить "Москвич" можно будет и в других российских городах-миллионниках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика