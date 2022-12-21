Стоимость кроссовера "Москвич 3" будет начинаться от 1,97 млн рублей

Городской кроссовер "Москвич 3" появится в продаже до конца 2022 года. Купить его можно будет в 11 дилерских центрах. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного завода.

Машина будет представлена в пяти цветах – белом, черном, красном, сером и голубом. Стартовая цена – 1 970 000 рублей.

"Москвич 3" – это первая модель, которую собрали на возрожденном московском автозаводе. Уже известно, что кроссовер появится в парках такси и каршеринга. В 2023 году купить "Москвич" можно будет и в других российских городах-миллионниках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.