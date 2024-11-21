Московским центральным диаметрам исполнилось пять лет

Московским центральным диаметрам (МЦД) исполнилось пять лет, за это время поезда перевезли более одного миллиарда пассажиров, став неотъемлемой частью транспортной системы столичного региона.

Диаметры продолжают развиваться. В частности, идет реконструкция станций, которые превращаются в полноценные вокзалы. Примером может служить станция МЦД-1 Тестовская, которая в будущем станет крупнейшим городским вокзалом Москва-Сити.

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