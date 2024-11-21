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21 ноября, 15:15

Транспорт

Московским центральным диаметрам исполнилось пять лет

Московским центральным диаметрам исполнилось пять лет

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Московским центральным диаметрам (МЦД) исполнилось пять лет, за это время поезда перевезли более одного миллиарда пассажиров, став неотъемлемой частью транспортной системы столичного региона.

Диаметры продолжают развиваться. В частности, идет реконструкция станций, которые превращаются в полноценные вокзалы. Примером может служить станция МЦД-1 Тестовская, которая в будущем станет крупнейшим городским вокзалом Москва-Сити.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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