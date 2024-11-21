21 ноября, 15:15Транспорт
Московским центральным диаметрам исполнилось пять лет
Московским центральным диаметрам (МЦД) исполнилось пять лет, за это время поезда перевезли более одного миллиарда пассажиров, став неотъемлемой частью транспортной системы столичного региона.
Диаметры продолжают развиваться. В частности, идет реконструкция станций, которые превращаются в полноценные вокзалы. Примером может служить станция МЦД-1 Тестовская, которая в будущем станет крупнейшим городским вокзалом Москва-Сити.
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