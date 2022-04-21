Оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться до 35% автопарка в 2022 году – СМИ

"Яндекс.Драйв" может лишиться трети своего автопарка. У компании истекают лизинговые контракты. А это вынуждает оператора возвращать машины собственникам.

Сможет ли сервис купить машины? И как эта ситуация скажется на стоимости каршеринга? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.