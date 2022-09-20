Компания "АвтоВАЗ" сняла с производства Lada Xray

Компания "АвтоВАЗ" больше не будет выпускать Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. По данным дилеров, в стране всего 500 таких автомобилей.

При этом "АвтоВАЗ" запланировал уже в 2023 году возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.