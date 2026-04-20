Участок Арбатско-Покровской линии столичного метро будет временно закрыт для пассажиров

С 30 апреля по 8 мая включительно будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе". Не будут работать станции "Мякинино", "Волоколамская" и "Митино". Ограничения связаны со строительством тоннеля будущей Рублево-Архангельской линии.

Тоннель будут прокладывать вблизи действующего участка синей ветки. Для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне проведения работ. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ вдоль закрытого участка, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии и второго диаметра.

