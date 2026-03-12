"Московский патруль": клиенты каршерингов пожаловались на штрафы за якобы повреждение авто

В Москве клиенты каршеринговых сервисов сталкиваются с проблемой необоснованных штрафов за повреждения автомобилей. Некоторые водители жалуются, что компании списывают деньги за чужие повреждения с того, кто арендовал машину последним.

Для защиты своих прав эксперты рекомендуют тщательно фиксировать состояние автомобиля при получении и сдаче. Это поможет избежать лишних трат и судебных разбирательств в будущем.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

