"Московский патруль": клиенты каршерингов пожаловались на штрафы за якобы повреждение авто
В Москве клиенты каршеринговых сервисов сталкиваются с проблемой необоснованных штрафов за повреждения автомобилей. Некоторые водители жалуются, что компании списывают деньги за чужие повреждения с того, кто арендовал машину последним.
Для защиты своих прав эксперты рекомендуют тщательно фиксировать состояние автомобиля при получении и сдаче. Это поможет избежать лишних трат и судебных разбирательств в будущем.
