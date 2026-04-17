"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на столичный маршрут № 214

Жителям сразу четырех районов на востоке Москвы стало удобнее добираться до метро, медицинских учреждений и парков. На маршрут № 214, который следует от станции метро "Шоссе Энтузиастов" до Южного Измайлова, вышли электробусы нового поколения.

Техника отличается открывающимися наружу дверьми. Благодаря этому нововведению в салоне стало больше места, а для ручной клади появились специальные места.

