"Новости дня": новые выделенные полосы для автобусов и электробусов заработали в Москве

На 5 участках дорог Москвы заработали новые выделенные полосы для автобусов и электробусов. На 4-й Магистральной улице в районе пересечения с Хорошёвским шоссе выделенка сократила время в пути в 2 раза.

Почти 40 городских и областных маршрутов теперь проходят по новым выделенным полосам, ежедневно ими пользуются свыше 200 тысяч пассажиров. Благодаря вводу новых выделенных полос количество ДТП в среднем уменьшается на 25%.

