Специалисты "Автодора" провели уборку дорожной инфраструктуры в Москве. Особое внимание уделили металлическим барьерным ограждениям, шумозащитным экранам, буферам безопасности, а также указателям, знакам и другим объектам, которые обеспечивают безопасность автомобилистов.

Заместитель начальника участка ГБУ "Автомобильные дороги" Дарья Жулина сообщила, что проводится мойка шумозащитной стенки, металлического дорожного ограждения, дорожных знаков и буферов безопасности. Время уборки составляет от двух до четырех часов. Такие работы проводятся в любое время суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.