Новости Москвы: в Таганском районе появился перекресток с велосветофорами

В Таганском районе Москвы появился перекресток с велосветофорами. Их установили на пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка. Теперь поездки для велосипедистов и самокатчиков здесь станут еще безопаснее. Также в городе развивают сеть велодорожек и велополос. Маршруты создают так, чтобы связать их с вокзалами и станциями общественного транспорта.

Велосипедные и беговые дорожки, а также зоны отдыха и детские площадки появятся на Карамышевской набережной. Там идет большая реконструкция. Сначала специалисты укрепят берег, а также обновят причал. Территорию вокруг озеленят. Полностью завершить работы собираются уже в 2026 году.

