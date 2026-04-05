Работы по реконструкции дорог начались в районе комплекса "Сити-2" в центре Москвы. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что стартовал первый этап, в который вошло строительство новых съездов на Третье транспортное кольцо и дополнительного участка дороги вдоль него.

На втором этапе обновят участок улицы Антонова-Овсеенко от улицы Подвойского до 1-го Красногвардейского проезда, а также Проектируемый проезд № 66-72 и 1-й Красногвардейский проезд. Третьим этапом станет реконструкция развязки Шмитовского проезда и ТТК.

