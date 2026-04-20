Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началось строительство станции "Каспийская" Бирюлевской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Специалисты уже монтируют ограждающие конструкции котлована с применением технологии "стена в грунте". Технология обеспечивает защиту зоны строительства и будущих объектов от осадки грунта и грунтовых вод.

"Город выдал положительное заключение государственной экспертизы по проекту ремонта старинного жилого дома на Садовой-Самотечной улице. Трехэтажное здание сложной формы – часть исторической застройки Тверского района столицы". Специалистам предстоит привести в порядок фасады с декоративными элементами, а также отремонтировать кровлю и места общего пользования", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Текстильщики возведут новый корпус городской клинической больницы имени В. П. Демихова. 10-этажное здание оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием.