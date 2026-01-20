Стало известно будущее поездов "Аврора" и "Сапсан" после запуска ВСМ

Стало известно, что будет с поездами "Аврора" и "Сапсан" после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Новый маршрут сократит время в пути до 2 часов 15 минут.

После открытия ВСМ действующие скоростные поезда планируют пустить на другие популярные маршруты. Эксперты предлагают оставить "Аврору" на историческом направлении Москва – Петербург, а "Сапсаны" перевести на новые линии для развития инфраструктуры.

