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19 сентября, 11:15

Транспорт

Новые маршруты автобусов и электробусов появятся на востоке и юге Москвы

Новые маршруты автобусов и электробусов появятся на востоке и юге Москвы

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На востоке и юге столицы добавят новые маршруты, а в других округах изменятся существующие. Всего изменения коснутся жителей 34 районов, а также городского округа Балашиха.

В частности, новый экспресс-маршрут № е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической веткой и Большой кольцевой линией метро, а маршрут № м60 – Гольяново и Измайлово с центром столицы.

Кроме того, в этот же день запустят новый автобусный маршрут № 874 "Метро Технопарк" – "МЦК ЗИЛ". Автобусы пойдут по Проектируемому проезду № 7024, набережной Марка Шагала и проспекту Лихачева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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