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17 сентября, 06:15

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Для участка в 4,5 км от МКАД до трассы М-2 использовали 16 тыс кубометров бетона

Для участка в 4,5 км от МКАД до трассы М-2 использовали 16 тыс кубометров бетона

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При создании участка в 4,5 километра от МКАД до трассы М-2 использовали более 16 тысяч кубометров бетона. Основание дорожного полотна сделано по технологии, которая позволяет сократить сроки строительства.

Кроме того, серьезная работа сейчас идет над новой эстакадой над Варшавским шоссе. Она позволит проезжать над железной дорогой без перепробега. На данный момент специалисты подняли все железобетонные опоры и полностью смонтировали металлическое пролетное строение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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