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18 сентября, 18:15

Город

Резиденты "Сколкова" представят свои инновации на форуме "Облачные города" в Москве

Резиденты "Сколкова" представят свои инновации на форуме "Облачные города" в Москве

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В концертном зале "Зарядье" 18 сентября открылся форум "Облачные города", посвященный будущему мегаполисов стран БРИКС. На нем свои инновационные разработки представят резиденты технопарка "Сколково".

Участие в мероприятии принимают гости из более чем 30 государств. За два дня эксперты в области городского управления обменяются опытом и мнениями по ключевым направлениям развития. Среди них – цифровизация, внедрение высоких технологий и защита экологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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