В Новосибирске сильные дожди вызвали огромные заторы. Трафик в городе оценили в 8 баллов. Температура держится на отметке 25 градусов тепла. Местами столбики термометров показывают и +28 градусов.

Сразу после того, как осадки закончились, над городом появилась радуга. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.