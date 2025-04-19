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19 апреля, 09:15

Транспорт

В Москве пройдет парад трамваев в честь 126-летия городского трамвая

В Москве пройдет парад трамваев в честь 126-летия городского трамвая

Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль к 2028 году

На Пасху столичный транспорт будет работать в ночном режиме

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В субботу, 19 апреля, колонна исторических вагонов проедет по Шаболовке, Серпуховскому Валу и Холодильному переулку до кольца у Даниловской мануфактуры, а затем вернется обратно. Москвичи увидят трамваи разных эпох – от деревянных моделей до современных вагонов.

С 12.30 до 17.00 в трамвайном депо имени Апакова состоится выставка ретротранспорта. Гостей ждут музыкальные и танцевальные выступления, бесплатные угощения и розыгрыши призов. Завершит праздник концерт Сергея Мазаева и группы "Моральный кодекс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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