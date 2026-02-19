Загруженность дорог может вырасти до 9 баллов из-за снегопада в Москве

Загруженность дорог может вырасти до 9 баллов из-за снегопада и локальных перекрытий в Москве 19 февраля, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автомобилистов призвали по возможности отказаться от поездок на личных авто и воспользоваться метро. Если гражданам необходимо будет поехать на автомобиле, то в ведомстве посоветовали не превышать скорость, избегать резких маневров, не оставлять машину вдоль дорог, чтобы не мешать уборке снега и не выезжать в часы разъездов.

