Тематический поезд в честь китайского Нового года запустили в московском метро

Москвичи могут прокатиться на тематическом поезде в честь китайского Нового года. Состав запустили по Арбатско-Покровской линии метро.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что поезд будет курсировать несколько месяцев. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что он повезет пассажиров в будущее, к еще более крепкой дружбе народов.

