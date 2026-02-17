Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 14:00

Транспорт

Тематический поезд в честь китайского Нового года запустили в московском метро

Тематический поезд в честь китайского Нового года запустили в московском метро

"Новости дня": перекупщиков железнодорожных билетов будут штрафовать в России

Путепровод появится на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД в 2026 году

Собянин: в этом году на СВАРЗ для Москвы соберут 1 тыс современных остановок

Туристы из Москвы выбрались из снежного бурана в Териберке

Первый этап строительства эстакады на востоке Москвы завершат в 2026 году

В столице возведут 50 искусственных сооружений и 60 пешеходных переходов в 2026 году

"Новости дня": первый участок Рублево-Архангельской линии метро достроят в этом году

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 февраля

Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская"

Москвичи могут прокатиться на тематическом поезде в честь китайского Нового года. Состав запустили по Арбатско-Покровской линии метро.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что поезд будет курсировать несколько месяцев. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что он повезет пассажиров в будущее, к еще более крепкой дружбе народов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика